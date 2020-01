Verso Cagliari-Milan, Pisacane: “Ibrahimovic? E’ un piacere sfidarlo”

NEWS MILAN – Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista “Il Cagliari in diretta”, in cui ha parlato della partita di domani contro il Milan: “In settimana abbiamo preparato con cura la partita di sabato contro il Milan. Se dovessi giocare, sarebbe la prima volta per me contro Ibrahimovic. Mi piace giocare in stadi pieni contro giocatori forti, per me è una bella soddisfazione. Ho saputo vincere lo scetticismo, sembra ieri che ho esordito in A invece sono già passati quattro anni e mi manca poco per raggiungere le 100 presenze nella massima serie”.

Sulla stagione: “Credo che nel corso di un campionato le cose si compensino. Forse contro Sampdoria e Sassuolo abbiamo raccolto più di quanto meritavamo, mentre contro la Lazio la squadra ha creato sedici palle gol ed è venuta una sconfitta amara nel finale. A Udine abbiamo commesso degli errori ma anche lì siamo riusciti a creare ugualmente diverse occasioni”. Intanto Rafael Leao ha parlato di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android