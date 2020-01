Verso Brescia-Milan, Bennacer entra in diffida: squalifica al prossimo giallo

NEWS MILAN – Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato i giocatori squalificati relativi alla ventesima giornata. Due turni di stop per Mario Balotelli, che salterà la sfida contro il Milan, mentre per i rossoneri non ci saranno squalificati.

E’ entrato in diffida però Ismael Bennacer, che nella partita contro l’Udinese ha ricevuto la nona ammonizione del campionato: al prossimo giallo sarà squalificato. Il Milan, inoltre è stato multato di 4 mila euro per aver fatto iniziare con un ritardo di cinque minuti il match contro i bianconeri di domenica scorsa. Intanto il post di Ibrahimovic diventa virale, continua a leggere >>>

