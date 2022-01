Venezia-Milan, Pioli: “Ibrahimovic è sempre incavolato”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia. Pioli si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, che ha sbagliato il rigore contro la Roma: "Zlatan è sempre incavolato, per tirare fuori le motivazioni. Non è contento di aver sbagliato il rigore, ma è contento della vittoria e dell'apporto dato. Rafael Leao si sta avvicinando al 100%, non può ancora esserlo. Avrà bisogno di minutaggio nelle partite. Credo che debba continuare a lavorare perché può essere davvero forte nel panorama mondiale". Intanto in casa Milan si avvicina un rinnovo molto importante.