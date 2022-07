Zwirn: “Elliott ha fatto un ottimo lavoro, non comprendiamo Blue Skye”

Dan Zwirn, CEO di Arena Investors, ha parlato della diatriba tra Elliott e Skye Blue relativa alla cessione del Milan a RedBird. La società ha collaborato con il fondo statunitense negli ultimi anni alla guida dei rossoneri. Queste le parole del co-fondatore di Arena Investors ai microfoni di Calcio e Finanza sulle accuse di Skye Blue ad Elliott: "Siamo profondamente delusi dalla situazione attuale. Hanno davvero guidato la trasformazione del valore del Milan e pensiamo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Sfortunatamente, non comprendiamo le ragioni di questa azione. Elliott non ha fatto altro che aggiungere valore al club e hanno sempre operato inmaniera trasparente e professionale. Durante tutto il periodo dell’investimento abbiamo mantenuto anche un rapporto molto produttivo con Ivan Gazidis, che ha svolto un ottimo lavoro sul lato commerciale insieme a Giorgio Furlani di Elliott". Milan, il sostituto di Kessié dalla Serie A? Le ultime news di mercato >>>