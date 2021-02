Zoe Cristofoli e l’umore di Theo Hernandez

Lady Theo Hernandez, l’influencer Zoe Cristofoli, è intervenuta ieri sera alla Domenica Sportiva: ecco le sue parole sull’umore del terzino rossonero. “Il derby si è concluso certamente con un risultato non felice, ma il Milan non molla. L’umore è nero ovviamente dopo questa partita, ma non è finita qui”, ha dichiarato la bionda tatuata.