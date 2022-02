Zamparini, dal Venezia al Palermo: ecco tutti gli affari con il Milan | News

E' scomparso all'età di 80 anni Maurizio Zamparini: ecco alcuni affari, andati in porto o meno, tra i suoi Venezia e Palermo con il Milan

Enrico Ianuario

Il calcio italiano oggi si è svegliato con la tragica notizia della scomparsa di Maurizio Zamparini. Il vulcanico presidente di Venezia e Palermo ci ha lasciato all'età di 80 anni. L'imprenditore friulano, dopo aver perso pochi mesi fa il figlio di soli 20 anni a causa di un malore, alla vigilia di Natale era stato ricoverato d'urgenza salvo poi essere dimesso pochi giorni dopo dall'ospedale in cui si trovava. Zamparini di certo non è stato amato da tutti, ma non si può non apprezzare la sua grande capacità di aver portato due 'piccole' realtà come quelle di Venezia e Palermo a giocarsela con i grandi club italiani.

Si ricorda l'ex presidente di Venezia e Palermo anche per i grandi affari compiuti in sede di calciomercato. Su tutti spicca la cessione di Javier Pastore al PSG per 42 milioni di euro. Segue poi quella di Paulo Dybala alla Juventus per 40 milioni di euro. Proprio Dybala poteva vestire la maglia del Milan e non quella bianconera. Lo stesso Zamparini aveva dichiarato al 'Corriere della Sera' che "Berlusconi aveva offerto la stessa cifra della Juve, ma senza bonus. Se fosse stato per me gli avrei detto di sì, ma Paulo scelse la Juventus". Una storia che poteva andare diversamente, così come poteva andare diversamente anche quella che riguarda Franco Vazquez. 'El Mudo' interessava parecchio al Milan, tanto che lo stesso Zamparini rivelò a 'Radio CRC' che un grande club italiano aveva offerto 20 milioni per l'attuale calciatore del Parma, alludendo al Milan.

A parte questi due affari sfumati, il Milan comunque ha avuto modo di acquistare dal suo Palermo Antonio Nocerino. 'Mister X', arrivato sul finale di mercato nell'anno 2011 per soli 500mila euro. Un gran colpo quello messo a segno da Adriano Galliani, il quale prese il centrocampista in scadenza di contratto ad un prezzo veramente stracciato. Un vero e proprio affare, in quanto l'ex calciatore è stato protagonista assoluto segnando 11 gol in quella stagione.

Riguardo i temi di Venezia, si registrano solamente tre acquisti di Maurizio Zamparini dal Milan. In cima alla lista c'è Filippo Maniero, il quale diventò una colonna del Venezia come testimoniano le sue 54 reti in 116 presenze con i lagunari. Oltre all'attaccante, anche Massimo Taibi e Bruno N'Gotty sono stati prelevati dal suo Venezia. Il portiere ha vestito la maglia arancioneroverde nella stagione 1998-1999 in cui ottenne la salvezza. L'ex difensore francese, invece, si trasferì l'anno seguente, anche lui in prestito.

Maurizio Zamparini non sarà stato amato da tutti i suoi tifosi, ma bisogna comunque riconoscere la sua grande capacità di aver fatto sognare due città che, dopo la fine della sua presidenza, non hanno vissuto grandi momenti. Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI