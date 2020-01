Zaccheroni: “Vergognoso che Ibrahimovic non abbia vinto un Pallone d’Oro”

NEWS MILAN – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan (vincitore dello Scudetto 1999), ha parlato ai microfoni di ‘TMW Radio‘ del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: “Ha calmato la piazza, ha portato maggiore leadership e sicurezza nel gruppo. E’ un grande professionista, a trentotto anni non può avere la mobilità di prima ma è sempre decisivo. E’ una vergogna che non abbia vinto neppure un Pallone d’Oro. Dove è andato, ha vinto. Sempre. Spostava gli equilibri in certi momenti, più di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Nessuno ha vinto così tanti campionati consecutivi come lui. La Spagna non è il campionato più difficile. Quello italiano ha una componente tattica che nessuno ha. Ronaldo è arrivato ora, Ibrahimovic c’è stato parecchio e ha sempre vinto”. Intanto, sul fronte mercato, ecco le ultime su Jesús Suso: continua a leggere >>>

