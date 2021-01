Zaccheroni sullo Scudetto: “Milan, hai davanti l’occasione della vita”

Milan, l’opinione di Zaccheroni

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero, ha parlato del momento attuale del Milan e di alcuni singoli. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Questo Milan ha tanti giocatori che hanno davanti a loro l'occasione della vita. Ibra ha portato un'energia straordinaria e una grande consapevolezza. In società c'è un dirigente come Maldini che ha compattato tutta la squadra. Ne ho parlato anche con Paolo, gli ho fatto i complimenti. In questo Milan tutti vogliono essere protagonisti".