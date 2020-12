Zaccheroni: “Il mio Milan nacque da un’idea, vi spiego tutto” / News

Milan, il retroscena di Zaccheroni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, allenatore del Milan scudettato nel 1999, ha raccontato la nascita di quella squadra al suo arrivo. Le dichiarazioni riportate da 'gianlucadimarzio.com': "La squadra che trovai nel '98 veniva da un decimo e da un undicesimo posto con Sacchi e Capello, non gente qualsiasi. Quel gruppo non aveva problemi di qualità ma di quantità. Normale perché molti erano a fine ciclo. C'erano giocatori di classe come Leonardo, Boban, Donadoni e Weah che avvertivano il logorio delle loro carriere. Lo stesso valeva per Costacurta e Maldini, che non poteva più fare le discese in fascia come a vent'anni. Il mio sistema nacque per tutelare la qualità di quella squadra. Ridurre gli spazi d'azione e garantire quantità. Io mi presentai con un'idea e la spiegai ai senatori. Maldini, Costacurta e Albertini mi ascoltarono e sei settimane prima di iniziare il campionato, mi dettero piena disponibilità a provare. A patto che dimostrassi di avere ragione. Iniziammo a vincere lo scudetto quel giorno. Un allenatore non può imporre. Deve condividere e vivere lo spogliatoio. Se i tuoi ragazzi non ti seguono, non hai speranze".