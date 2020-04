Yonghong Li: “Per Ellliott il Milan è un investimento senza passione”

NEWS MILAN – I quotidiani sportivi di oggi, in edicola questa mattina, hanno riportato l’attacco che Yonghong Li ha fatto attraverso il suo account ufficiale Twitter. L’ex presidente critica la decisione da parte del fondo Elliott di non cedere il Milan.

“Questa cosa non è buona. Perchè Gordon Singer ha aspettato tutto questo tempo per iniziare presumibilmente a prendersi cura della squadra? Andrebbe trattata con passione, non come un investimento senza emozioni. Guardate all’esperienza di Singer: il club merita di meglio”.

