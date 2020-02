Wigan, Robinson: “Sono stati due giorni pazzi, quel che è fatto è fatto”

ULTIME NEWS MILAN – Sono stati due giorni intensi per Antonee Robinson, terzino sinistro del Wigan a un passo dal Milan nell’ultimo giorno di mercato. L’americano è sbarcato a Milano per sostenere le visite mediche, ma alcuni problemi hanno fatto sì che il suo arrivo saltasse definitivamente. Dell’accaduto ha parlato lo stesso giocatore che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato l’accaduto, ma ha anche gioito per la vittoria del suo Wigan.

“Sono stati due giorni pazzi, ma quel che è fatto è fatto. Niente poteva tirarmi su come Joe Williams che batte un corner e i ragazzi che vincono in casa del Leeds. Ben fatto ragazzi!”

Intanto ecco le parole di Stefano Pioli sulla mancanza si un vice Ibrahimovic

