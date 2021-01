Weah: “Il Milan mi ha dato tutto, ma il tifo per la Juve è rimasto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Interessante intervista rilasciata dall’ex attaccante del Milan George Weah alla Gazzetta dello Sport. L’attuale presidente della Liberia ha spiegato anche la sua fede calcistica e da dove nasce: “Sulla corsa Scudetto dico la Juventus per due motivi: perché da bambino tifavo Juventus e perché vince da 9 anni. Quando ero piccolo non arrivavano le immagini della Serie A in Africa, vedevamo solo le immagini di Platini in Italia, così mi affezionai alla Juve. Poi la vita mi ha portato al Milan e lì ho trovato una famiglia oltre che ad un fantastico ambiente di lavoro. Il Milan mi ha dato tutto, ma il tifo per la Juve è rimasto. La cosa più importante è che la Serie A sia tornata competitiva e divertente”.

CHI AL POSTO DI ROMAGNOLI DOMANI? ECCO LA SCELTA DI PIOLI>>>