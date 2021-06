Wanda Icardi a Milano: “La ragazza più felice del mondo”. Blitz di mercato?

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, pubblica una sua foto a Milano. Blitz di mercato? Si è parlato anche di Milan negli ultimi giorni

L'amore per la città meneghina potrebbe riportare Icardi a Milano? Ieri anche Valerio Staffelli lo ha citato in occasione della consegna del Pallone d'Oro a Zlatan Ibrahimovic. Intanto la moglie-agente ha pubblicato una foto con il Duomo sullo sfondo, dicendosi 'la ragazza più felice' del mondo. Blitz di mercato in vista? Impossibile da dire, ma chissà che questo amore per la città non si possa abbinare al futuro del suo marito/assistito... L'erede di Hakan Calhanoglu arriva dal Sassuolo? Ecco l'ultima idea del Milan