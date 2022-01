Vlahovic, violato l’isolamento anti-Covid: sarà denunciato dall’Asl Toscana

Dusan Vlahovic, neo attaccante della Juventus, nei guai per aver violato l'isolamento dopo il Covid. Denuncia in arrivo dall'Asl Toscana

Quella di oggi è stata sicuramente una delle giornate più belle della vita di Dusan Vlahovic. Il trasferimento alla Juventus nel giorno del compleanno sembra essere una favola scritta a tavolino. Ma anche nelle favole c'è spazio per le notizie negative. Il serbo, infatti, ha violato l'isolamento anti-Covid con un giorno di anticipo dopo la positività riscontrata meno di una settimana fa. Per questa ragione l'Asl Toscana prenderà i dovuti provvedimenti, parola del direttore del dipartimento di igiene pubblica Giorgio Garofalo: "La questione sta generando molto scalpore mediatico - ha dichiarato al TGR Rai Toscana - ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l'isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario". L'Asl ha fatto sapere che non è stata emessa nessuna autorizzazione per permettergli il viaggio a Torino di oggi.