Viviano: “Donnarumma fortissimo. Può fare anche meglio di Buffon”

Viviano elogia Gigio Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk, si è collegato con TMW Radio, intervenendo a Stadio Aperto: queste le sue parole su Gigio Donnarumma.

Donnarumma può diventare più forte di Buffon?

“Potere, può. Per me la cosa che rende Buffon il migliore, è la quantità di anni in cui ha reso a livello pazzesco. Vent’anni”.

La strada è quella?

“Io lo ritengo non forte, fortissimo. Ma non mi piace nemmeno affibbiare etichette. Spero per lui, che è un bravo ragazzo, che possa riuscirci”.

FILIPPO GALLI A 360 GRADI SUL MILAN: ECCO LE SUE PAROLE>>