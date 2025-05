Vismara in festa per il 12° Memorial Claudio Lippi: le leggende del Milan in campo

Il Puma House of Football domani ospiterà il 12° Memorial Claudio Lippi: in campo Ambrosini e altre leggende del Milan

Il ricordo di Claudio Lippi, indimenticabile giornalista e cuore rossonero prematuramente scomparso nel 2013, rivivrà domani sera, lunedì 19 maggio , con la dodicesima edizione del commovente Memorial a lui dedicato. Il Puma House of Football - Centro Vismara si vestirà a festa per ospitare la tradizionale partita di calcio che vedrà scendere in campo leggende del Milan, amici e giornalisti , pronti a contendersi la vittoria vestendo i colori della squadra bianca e di quella rossonera.

L'evento, che sarà condotto con la consueta maestria da Luca Serafini e dalla vibrante Petra Loreggian, sarà un'occasione unica per rivedere sul terreno di gioco alcuni dei protagonisti più amati della storia rossonera. Hanno già confermato la loro presenza campioni del calibro di Massimo Ambrosini, Christian Abbiati, Cristian Brocchi, Giuseppe Pancaro, Marco Amelia e Nicola Legrottaglie, ai quali si aggiungerà anche Simone Budel. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il Memorial Lippi vedrà la partecipazione anche di altri ex calciatori di Serie A come Rolando Bianchi e German Denis.