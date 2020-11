Virtus Entella, infortunio per Brescianini: lascio lo stadio in stampelle | News

Virtus Entella, infortunio per Brescianini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Piove sul bagnato in casa Virtus Entella. Oltre ad un’altra sconfitta in campionato contro il Venezia, il club ligure deve fare i conti con l’infortunio di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 in prestito dal Milan. Il centrocampista di Calcinate – come immortalato da DAZN – ha lasciato il Comunale di Chiavari in stampelle. Resta da capire l’entità dell’infortunio per Brescianini e di conseguenza i tempi di recupero.

