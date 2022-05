Anche il Villarreal avrà un nuovo stadio: Milan e Inter quando lo avranno?

1 di 4

MILAN E INTER QUANDO AVRANNO UN NUOVO STADIO?

Anche il Villarreal giocherà all'interno di un nuovo stadio: Milan e Inter quando avranno un nuovo impianto? | Ecco le ultime notizie di oggi e gli aggiornamenti Live | AC Milan News (foto Getty Images)

Nonostante il Milan sia alle prese con un possibile cambio di proprietà, continua a far discutere il tema nuovo stadio. A dicembre sembrava quasi tutto delineato per veder sorgere la nuova casa delle due squadre di Milano. Come al solito, però, la fastidiosa burocrazia italiana ha messo molti bastoni tra le ruote. A ciò si aggiungono anche le complicazioni nate dopo la rielezione del Sindaco Sala. Insomma, mentre Milano - ma anche il resto d'Italia - continua a chiacchierare, nel resto d'Europa c'è voglia di progresso.

Se la Premier League viene definita come il campionato più bello d'Europa, gran parte di tale merito è dovuto anche dal fatto che le squadre dispongono di strutture all'avanguardia. Negli ultimi anni diverse società hanno costruito dei veri e propri gioielli di proprietà. Basti pensare al Manchester City, all'Arsenal, al West Ham. Potremmo andare avanti con gli esempi, ma non basterebbe un solo articolo per parlare di ciò che hanno costruito negli anni le società inglesi, anche quelle di serie inferiori.

Ciò sta accadendo anche in Spagna. Considerato che Real Madrid e Barcellona sono due 'superpotenze', come mai anche il Villarreal, squadra di una città di circa 50mila anime, riuscirà ad avere un nuovo stadio all'avanguardia, mentre in Italia no? Nelle prossime schede vedremo proprio gli esempi dei futuri nuovi stadi di queste ultime tre squadre.

VAI ALLA SCHEDA SUCCESSIVA