Viareggio Cup, il Milan perde 2-0 contro la Fiorentina e viene eliminato

Milan sconfitto in Viareggio Cup e rossoneri che lasciano la competizione. Ecco tutto il report della partita e il tabellino.

Si è giocata oggi, al Melani di Pistoia, la partita Milan-Fiorentina, sfida valida per la Viareggio Cup, che purtroppo non è andata bene per i rossoneri. Il risultato finale è infatti stato di 2-0 in favore della formazione viola. I gol sono stati segnati da Falcone e Aprili e sono due gol pesantissimi, perché eliminano il Milan dalla competizione giovanile. Un brutto risultato, un vero peccato.