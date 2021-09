Vianello: “Il Milan sbaglia con i prezzi alti e chiede scusa. Bravo Gazidis”

Ecco l'intervento di Andrea Vianello, direttore di Rai News, riguardo il retromarcia del Milan sui prezzi elevati delle partite di Champions

Intervenuto con un post su Twitter, Andrea Vianello ha detto la sua riguardo l'intervento del Milan, e in particolar modo di Ivan Gazidis, nel rivedere i prezzi dei biglietti per le partite di Champions League. "Il Milan sbaglia con i prezzi troppo alti della Champions, ma capisce l'errore quasi subito e si corregge apertamente chiedendo scusa. Bravo Gazidis, un segno di rispetto per i tifosi", queste le parole del direttore di Rai News apparse sul suo account. Prezzi dei biglietti troppo alti? Il Milan fa un passo indietro: le parole di Gazidis