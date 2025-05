“Vi dico il nuovo allenatore giusto”. Analisi Milan-Monza 2-0: difesa a tre…

La stagione è finalmente finita, ieri Milan-Monza 2-0 ha sancito la conclusione. Ora ovviamente c'è grande attesa per il futuro e per capire cosa succederà. Intanto, come sempre, proviamo ad analizzare tatticamente e non solo, con il nostro match analyst Davide "Balo" Flore, la gara di ieri. Però ci dà anche un commento su alcuni singoli particolarmente sotto osservazione ieri e su Sergio Conceicao, dal lavoro svolto al futuro. Ovviamente ci dice anche il nome giusto per la panchina, secondo lui, in vista del prossimo anno. Infine, la previsione sulla difesa a tre: secondo voi resterà o no? Guarda il video qui sotto sul nostro canale e ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti e attivare la campanella! Commenta per dirci la tua!