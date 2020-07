Verso Sassuolo-Milan, prima volta per Ibrahimovic contro i neroverdi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sassuolo-Milan, in programma questa sera alle 21:45 al ‘Mapei Stadium’, è una delle due gare che inaugureranno la 35^ giornata di Serie A. Un match inedito per Zlatan Ibrahimovic, che non ha mai affrontato i neroverdi in carriera. Il motivo? Lo svedese è andato via dal Milan nel 2012, mentre il club emiliano è approdato nella massima serie solo due anni dopo. Attenzione però alle prime volte di Ibra, che ha segnato in 11 gare nel suo primo scontro in Serie A contro le 31 squadre finora affrontate.

Non sai dove vedere la partita questa sera? Consulta la nostra dettagliata guida tv, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓