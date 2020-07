GUIDA TV – Sassuolo-Milan: diretta su Sky Sport, matchday su Milan TV

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sassuolo-Milan, un match dal forte sapore di Europa League. I rossoneri precedono in classifica proprio la squadra di Roberto De Zerbi, principale avversaria per il settimo posto. Ma il Diavolo punta in alto e non ha intenzione di fermarsi.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Sassuolo–Milan:

SU SKY SPORT:

Dalle ore 21:40, su ‘Sky Sport Serie A‘ (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘ (canale 251 del satellite), il pre-partita e la presentazione del match; dalle ore 21:45, sugli stessi canali, la diretta esclusiva del match Sassuolo-Milan dal ‘Mapei Stadium’.

SU MILAN TV

Nelle ultime stagioni, il Milan era sempre arrivato a Sassuolo sotto pressione: nel novembre 2017 dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus e nel settembre 2018 dopo il pareggio di Empoli. In particolare, nell’ultimo Sassuolo-Milan, erano out per infortunio entrambi i centravanti rossoneri, Cutrone e Higuain, e giocò Castillejo falso nueve. Ma in entrambi i casi i rossoneri riuscirono a vincere: rispettivamente 0-2 e 1-4. Ma dal momento che il Sassuolo vive un sentimento particolare di rivalità sportiva nei confronti del Milan, i giocatori di Pioli devono fare bene a Reggio Emilia anche dopo i risultati positivi che stiamo vivendo tutti. In questo contesto torna il Matchday da trasferta dopo la partita contro il Bologna a San Siro, con un pre e un post partita allestiti con grande scrupolo dall’intero organico di Milan TV.

Proprio così, per il nuovo, distanziato, appuntamento di luglio con la Serie A, i fedelissimi ritrovano l’appuntamento con il Club channel rossonero, per un ricco e mirato Matchday live da uno studio in collegamento con lo stadio di San Siro. Il pre-gara del Matchday garantirà ai tifosi davanti al teleschermo e sulla App ufficiale del club notizie esclusive ed ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle 20.45 del 21 luglio e si arriverà fino a ridosso del fischio d’inizio fissato per le 21.45, con le immagini in diretta dallo stadio e con gli approfondimenti sulla conferenza del nostro allenatore, Stefano Pioli, nelle interviste pre-gara realizzate a Milanello da Milan TV.

Durante la partita fra neroverdi e rossoneri, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del Club Channel con entusiasmo e passione, integrato dalle nostre grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle 23.30, si torna live per i commenti e l’interazione via WhatsApp e Twitter con i tifosi rossoneri, ma anche con le dichiarazioni finali. Infine, a seguire, la differita integrale della partita, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere dall’inizio alla fine le emozioni di Sassuolo-Milan.

All’andata il Milan aveva battuto Parma e Bologna e aveva poi pareggiato a San Siro, nel giorno delle celebrazioni per il 120esimo anniversario del club, proprio contro i neroverdi. Anche nelle ultime gare il Milan ha sempre pareggiato, a Ferrara e a Napoli, dopo due vittorie consecutive. A Reggio Emilia buona, invece, la terza? Contro il Sassuolo sarà una gara durissima, ma il Milan è chiamato a fare di tutto per centrale un risultato importante.

