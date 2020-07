Verso Sassuolo-Milan, neroverdi macchina da gol in casa: il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Sassuolo è sicuramente una delle squadre rivelazione di quest’anno. La squadra di Roberto De Zerbi può contare su un attacco formidabile, che vede in Jeremie Boga, Domenico Berardi e Ciccio Caputo i suoi interpreti migliori. A sottolineare la bontà del reparto offensivo ci pensa una statistica molto interessante: il Sassuolo, infatti, insieme alla Lazio, è una delle due squadre in grado di segnare almeno tre gol per quattro gare casalinghe di fila in questo campionato (sei per i biancocelesti, tra settembre e dicembre).

