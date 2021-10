Verso Roma-Milan, ancora lavoro a parte per Ante Rebic | News

Il Milan prepara la sfida di domenica contro la Roma: prosegue con il suo lavoro personalizzato l'attaccante croato Ante Rebic

Archiviata la vittoria in casa contro il Torino, gara terminata 1-0 grazie alla rete di Olivier Giroud, il Milan ha già iniziato la preparazione per la sfida di 'halloween' contro la Roma. I ragazzi di Stefano Pioli si sono ritrovati questo pomeriggio a Milanello. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', non si è allenato insieme ai suoi compagni Ante Rebic. L'attaccante croato, ancora alle prese con il problema alla caviglia, ha svolto anche oggi allenamento personalizzato. Milan, ecco il rinnovo di Kjaer: il comunicato ufficiale.