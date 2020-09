Verso Rio Ave-Milan, domani la conferenza di Pioli: orario e dove vederla

Pioli in conferenza stampa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano soltanto due giorni alla importantissima sfida tra Rio Ave e Milan, valida per il playoff di Europa League. Un appuntamento da non fallire per i rossoneri, che hanno il dovere di ritornare a giocare una competizione europea.Per l’occasione Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlerà domani in conferenza stampa alle ore 14. L’evento potrà essere seguito in diretta tramite l’app ufficiale rossonera e su Milan TV.

ECCO IL VIDEO DELL’ARRIVO DI HAUGE IN HOTEL >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>