Verso Napoli-Milan, il dato sui gol in trasferta dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa sera al San Paolo andrà in scena Napoli-Milan, match valido per la 32^ giornata. I rossoneri, vincendo, scavalcherebbero in classifica gli azzurri e non perderebbero d’occhio la Roma, ieri vittoriosa a Brescia. Un obiettivo su cui puntare visto il dato positivo sui gol in trasferta: il Diavolo, infatti, ha segnato almeno due gol nelle ultime tre trasferte in Serie A e non fa meglio da ottobre 2013, quando realizzò almeno due reti in quattro gare esterne di fila.

