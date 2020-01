Verso Milan-Verona: esercitazioni tecniche a Milanello

ULTIME MILAN – Allenamento pomeridiano per i rossoneri, che proseguono nella preparazione in vista del prossimo impegno di campionato che li vedrà affrontare il Verona domenica 2 febbraio a San Siro, con calcio d’inizio alle 15.00.

La sessione è iniziata per tutti in palestra con l’attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi sulla forza prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi.

La squadra è stata poi divisa in tre gruppi che si sono alternati in diverse esercitazioni tecniche: cross e tiri in porta, lavoro sul possesso palla, torelli a tema e sfide di calcio-tennis. A chiudere l’allenamento di oggi una partitella su campo ridotto.

Il programma di domani, venerdì 31 gennaio, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.

