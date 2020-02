Verso Milan-Torino, rossoneri imbattuti da 23 partite a San Siro contro i granata

ULTIME NEWS MILAN – In vista di Milan-Torino, i rossoneri possono contare sul fattore casalingo che, contro i granata, è molto favorevole. Consultando le statistiche, infatti, si vede che il Milan è imbattuto da 23 partite interne contro il Torino (15 vittorie, 8 pareggi). Solo contro il Verona, il Diavolo hanno una striscia aperta senza sconfitte più lunga (28). Intanto ecco da quanto il Milan non vince contro il Torino in Serie A, continua a leggere >>>

