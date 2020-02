Verso Milan-Torino, ecco da quanto i rossoneri non vincono contro i granata in Serie A

ULTIME NEWS MILAN – Una partita che il Milan non può non vincere quella contro il Torino di questa sera. I rossoneri hanno l’obbligo di ritornare alla vittoria per riconquistare quel sesto posto che vorrebbe dire Europa League. Gli ultimi precedenti, però, non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi. Il Milan, infatti, non vince da sei partite contro il Torino in Serie A (4N, 2P): soltanto contro Inter (8) e Napoli (10), il Diavolo conta una serie più lunga di gare senza vittoria in Serie A. Intanto ecco l’analisi tattica del match, continua a leggere >>>

