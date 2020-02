Verso Milan-Torino, Pioli: “Futuro? Non sono preoccupato, non ci penso”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sul suo futuro e sui tanti nomi di possibili successori circolati in questi giorni, Pioli ha detto: “So benissimo quello che è il mio ruolo e come siamo stati bravi tutti, io e i giocatori, a non farci portare via dalle voci di mercato a gennaio e dobbiamo continuare a fare così fino alla fine. Siamo in un grande club, le voci sono normali, ma noi dobbiamo essere concentrati e determinati sul lavoro, 15 partite di campionato sono tantissime, 45 punti a disposizione sono tantissimi. Io non sono preoccupato sul mio futuro e non ci sto nemmeno pensando. Voglio restare in questa situazione, mi piace questa situazione”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android