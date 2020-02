Verso Milan-Torino, Pioli: “Dobbiamo rafforzare le sensazioni positive”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sulle condizioni fisiche della sua squadra e sulle nuove certezze tattiche del suo Milan, Pioli ha detto: “La squadra sta bene: veniamo da due prestazioni, per gioco, equilibri, compattezza, la ricerca dell’essere pericolosi, positive. Dobbiamo rafforzare le sensazioni positive e migliorare in altre cose. Dobbiamo mettere in campo lo spirito e la determinazione già visti per le prossime gare”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

