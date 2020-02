Verso Milan-Torino, Pioli: “Dobbiamo giocare con intensità e generosità”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sul Milan che, per riprendere a vincere, dovrà presentarsi in campo, come nel derby, con la faccia di Zlatan Ibrahimović, Pioli ha evidenziato: “La faccia deve essere quella. Nel derby sono bastati 3’ per cambiare la partita. E’ bastato mollare la presa per 3’ per invertire la rotta. Da quella situazione abbiamo imparato e si è visto giovedì sera, con una prestazione intensa. Se giochiamo con intensità e generosità possiamo ottenere risultati importanti. Dobbiamo pensare alla partita di domani e consolidare quelle situazioni che ci hanno visto messi bene sul campo. Siamo stati squadra contro due delle tre squadre più forti del campionato. Abbiamo messo in campo valori importanti, dobbiamo continuare. Se il campionato finisse oggi non saremmo soddisfatti della nostra classifica e il 24 maggio vorremmo che non finisse così”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

