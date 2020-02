Verso Milan-Torino, Pioli: “Coppa Italia, tutto aperto. Ma testa a domani”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sul ciclo di gare difficili che attende il suo Milan, Pioli ha dichiarato: “La semifinale di Coppa Italia è ancora aperta. 45 punti a disposizione sono tanti, ma poi bisogna stringere e portare a casa punti. La prossima partita è sempre quella più importante e determinante. Testa al Torino e cerchiamo di vincere questa partita”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

