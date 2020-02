Verso Milan-Torino, Pioli: “Chiamare il VAR dalla panchina? Non mi piace”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sulla possibilità che sia l’allenatore a chiamare, al direttore di gara, il VAR durante le partite, Pioli ha evidenziato: “Non sono d’accordo. L’arbitro deve fare l’arbitro, l’allenatore l’allenatore. Credo che l’approccio possa essere migliore, ma è giusto che loro facciano gli arbitri e noi gli allenatori. A me non piace sinceramente”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

