Verso Milan-Torino, Pioli: “Castillejo gioca con intensità, qualità e voglia”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sul bel momento di forma di Samu Castillejo, tra i più positivi nel nuovo 4-2-3-1 con cui è schierato il suo Milan, Pioli ha evidenziato: “Il mio lavoro è quello di sfruttare al meglio la condizione dei giocatori che non può essere ottimale per tutta la stagione. Era partito bene con il mio arrivo, poi ha avuto un infortunio che ne aveva bloccato la crescita. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimović ho pensato a nuovo modulo, nuove posizioni e nuove situazioni. Lui ha caratteristiche giuste per questo ruolo, lo fa con intensità, qualità e voglia di lavorare”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

