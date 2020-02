Verso Milan-Torino, Pioli: “4-2-3-1? Abbiamo esterni e trequartisti adatti”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Interrogato dai giornalisti presenti in sala stampa sul nuovo modulo, il 4-2-3-1, con cui il suo Milan si sta trovando molto bene, Pioli ha detto: “Tutti i sistemi di gioco sono buoni se le caratteristiche dei giocatori sono quelle adatte a quel sistema. Noi in questo momento abbiamo esterni per giocare in questo modo, i trequartisti come Lucas Paquetá, Hakan Çalhanoglu e Giacomo Bonaventura per giocare in quel ruolo. Si vede che la squadra sente queste posizioni, è molto equilibrata e compatta, oltre ad essere molto pericolosa ed a concludere in porta più degli avversari”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

