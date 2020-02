Verso Milan-Torino, il dato sui clean sheets contro i granata in Serie A

ULTIME NEWS MILAN – Dopo il Verona (9), sorprendentemente primo in questa speciale classifica, Milan, Lazio e Udinese (8) sono le squadre con più clean sheets in Serie A. Un dato che è molto importante per una squadra come i rossoneri che vogliono risalire la classifica. Il Diavolo proverà a mantenere la porta inviolata anche questa sera e, a giudicare dalle statistiche, potrebbe anche riuscirci. Contro il Torino infatti, il Milan ha mantenuto 59 volte la porta inviolata contro i granata in Serie A, più che contro qualsiasi altra squadra. Intanto ecco i precedenti tra le due squadra in Serie A, continua a leggere >>>

