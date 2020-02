Verso Milan-Torino, i precedenti tra le due squadre in Serie A

ULTIME NEWS MILAN – Quello di stasera contro il Torino sarà un match importantissimo per il Milan per riprendere il cammino verso l’Europa. Le due squadre si sono affrontate per 147 volte nella storia della Serie A. I rossoneri sono in vantaggio e contano 59 vittorie contro le 33 dei granata; i 55 pareggi completano il bilancio. Intanto ecco quella volta che Gianluigi Donnarumma chiuse la porta in faccia ad Andrea Belotti, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android