Verso Milan-Torino, i numeri (positivi) di Pioli contro i granata

ULTIME NEWS MILAN – Sono più che positivi i numeri di Stefano Pioli nei suoi precedenti contro il Torino. L’allenatore rossonero ha affrontato i granata in 27 occasioni, totalizzando 14 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Un bilancio assolutamente positivo a cui il Milan si aggrapperà per riscattare la sconfitta per 2-1 rimediata nella gara d’andata. Intanto il Milan sta già pensando alla prossima estate: ecco il giovane argentino che interessa per l’attacco, continua a leggere >>>

