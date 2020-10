Verso Milan-Spezia, Italiano non avrà a disposizione 6 calciatori: ecco chi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista del match di domenica 4 ottobre alle ore 18.00 contro il Milan, lo Spezia di Vincenzo Italiano non potrà contare su molti elementi della rosa, alcuni anche piuttosto importanti. In totale nei liguri mancheranno 6 calciatori.

L’assenza più pesante sarà sicuramente quella del capitano Claudio Terzi, espulso nel match contro l’Udinese. Anche il portiere titolare Jeroen Zoet non ci sarà. I problemi muscolari accusati contro i friulani lo terranno fuori. Anche Ardian Ismajli e Federico Mattiello devono ancora smaltire noie muscolari. Poi ci sono i lungodegenti Elio Capradossi (rottura del legamento crociato del ginocchio e rientro a gennaio) e Giuseppe Mastinu (microfrattura malleolo tibiale e rientro previsto per metà ottobre). Italiano dovrà cercare di fare di necessità virtù, ma anche nei rossoneri di Stefano Pioli le assenze saranno numerose, Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic e Alessio Romagnoli su tutte.

Nel frattempo il Milan per rinforzare la difesa sta pensando a Takehiro Tomiyasu. Per conoscere gli ultimi aggiornamenti al riguardo, clicca qui >>