Verso Milan-Roma: i numeri del match!

NEWS MILAN – Domani alle 17:15 il calcio d’inizio, a San Siro, di Milan-Roma. Uno snodo cruciale per questo finale di campionato dei rossoneri, che devono accorciare la classifica se vogliono continuare a lottare per un posto in Europa League. La Roma è davanti, dunque servirà una grande prova. Ecco i numeri del match, estratti dal match program di ‘Forza Milan’ digital edition.

Dall’ultimo confronto a San Siro tra Milan e Roma sembra passata una vita. Era il 31 agosto 2018, una squadra completamente diversa: decisivi Franck Kessie e Patrick Cutrone, ma era il Milan di Gonzalo Higuain, decisivo nell’assist finale a Cutrone. Era il Milan, soprattutto, di Gennaro Gattuso, che sfiorò la qualificazione in Champions League durante quella maledetta stagione.

Nei confronti storici a San Siro tra le due squadre, il Milan ha vinto 74 volte, contro le 45 giallorosse. In termini di gol segnati, avanti i rossoneri con 239 gol, contro 185. Tornando all’attualità, nelle ultime 5 partite giocate in questa stagione dalle due squadra, la Roma ne ha vinte 3 e perse 2. Bilancio simile del Milan, con una vittoria in meno, e un pareggio in più.

MILAN-ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI >>>