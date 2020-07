Verso Milan-Parma, il bilancio fra le due squadre negli ultimi 10 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera alle ore 19.30 torna in campo il Milan, e lo farà contro il Parma di Roberto D’Aversa.

La squadra di Stefano Pioli, vuole proseguire con la striscia di risultati positiva che sta ottenendo da dopo la ripresa della Serie A. I precedenti contro la squadra emiliano, sono favorevoli. Dal campionato 2009/2010 ad oggi, Milan e Parma si sono affrontate 15 volte in campionato, e il bilancio, è nettamente a favore dei rossoneri: 10 vittorie, 2 pareggi e 3 confitte. I gialloblu non battono il Milan dal 16 marzo 2014 quando si imposero per 2-4 a San Siro.

E sul buon momento dei rossoneri, si è espresso anche Giuseppe Bergomi. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

