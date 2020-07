Verso Milan-Parma, i precedenti tra le due squadre: il bilancio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il sito ufficiale del Milan, nella giornata di oggi, ha pubblicato alcune curiosità relative a Milan-Parma, partita che si giocherà alle 19:30 a San Siro.

Una di queste riguarda i precedenti. Sono 51 i precedenti tra Milan e Parma in A: per i padroni di casa 27 successi, 13 pareggi e 11 sconfitte. Milan e Parma si sono affrontate 25 volte in casa dei rossoneri, con un bilancio di 16 vittorie casalinghe, sei pareggi e tre successi esterni.