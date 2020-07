MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, ha parlato delle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Questi gli aggiornamenti sul turco: “L’allenamento di stasera sarà decisivo non solo per Hakan. Si era contratto un polpaccio in seguito a un trauma, capiremo stasera se sarà pronto, mi auguro possa essere disponibile”.

