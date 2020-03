Verso Milan-Genoa, questa mattina rifinitura a San Siro: il motivo

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli cerca di curare i minimi dettagli per preparare la sfida contro il Genoa, in programma domani alle ore 15.

Il Milan, infatti. questa mattina si allenerà a San Siro: lo scopo è quello di far prendere confidenza ai giocatori con un impianto così imponente senza il rumore del pubblico. Pioli cercherà di abituare i giocatori a questa anomalia, evitando così il rischio di un eventuale calo di tensione. Intanto un ex compagno di Ibrahimovic lo attacca duramente. Ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

