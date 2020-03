Verso Milan-Genoa, Gazidis presente alla rifinitura di San Siro

NEWS MILAN – E’ in corso in questi minuti la rifinitura del Milan a San Siro in vista della partita a porte chiuse contro il Genoa, in programma domani alle ore 15.Così come è successo ieri a Milanello, Ivan Gazidis sta assistendo all’allenamento della squadra rossonera a bordo campo. Assenti ancora una volta Paolo Maldini e Frederic Massara.

Insomma, un altro grande segnale relativo alla spaccatura ormai evidente tra l’amministratore delegato del Milan e l’area tecnica. Solitamente, infatti, Maldini e Massara sono sempre presenti all’allenamento di rifinitura della squadra rossonera, mentre in questo caso ci ha pensato Ivan Gazidis ad appoggiare gli uomini di Pioli in vista della gara molto importante di domani contro il Genoa. Intanto Boban è stato licenziato dal Milan. Ecco i motivi del suo allontanamento, continua a leggere >>>

