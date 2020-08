Verso Milan-Cagliari, i precedenti tra le due squadre in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ultimo capitolo della stagione 2019/2020 per Milan e Cagliari, che si scontrano questa sera a San Siro alle ore 20:45. I rossoneri vogliono chiudere al meglio un periodo magico, i sardi arrivano da una vittoria per 2-0 contro i campioni d’Italia della Juventus. Le due squadre si sono affrontate per 75 volte in Serie A: il bilancio vede il Milan nettamente avanti, con 41 vittorie contro le 8 dei rossoblù, a chiudere il bilancio 26 pareggi.

