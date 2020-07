Verso Milan-Cagliari, i convocati di Zenga: assenza pesante in attacco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan. Assenza pesante per i rossoblù, che dovranno rinunciare a Joao Pedro per infortunio. Questo l’elenco completo:

PORTIERI: Rafael, Cragno, Ciocci.

DIFENSORI: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz.

CENTROCAMPISTI: Birsa, Nandez, Ionita, Marigosu, Lombardi, Delpupo, Ladinetti.

ATTACCANTI: Paloschi, Pereiro, Pavoletti, Gagliano, Simeone.

