Verso Milan-Cagliari, arbitra Serra: nessun precedente rossonero

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Questa sera, in occasione di Milan-Cagliari, toccherà a Marco Serra dirigere il match. Il giovane arbitro ha all’attivo 4 direzioni in Serie A ed è una novità assoluta per i rossoneri, che non lo hanno mai incontrato. L’ultimo incontro arbitrato da Serra nel massimo campionato risale a dicembre 2018, con il Cagliari protagonista; 1-1 contro il Frosinone nell’unico precedente nel massimo campionato con i sardi.

